2019-05-20T10:55:57+03:00
Происшествия

Момент столкновения «Нивы» и «Шевроле» под Липецком попал на видео

В ДТП на Грязинской трассе пострадали оба водителя
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в ГрязяхДТП в ГрязяхФото: скрин с видео
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В Липецке камера автомобильного регистратора сняла момент столкновения «Шевроле Ланос» и «Нивы» на трассе Липецк-Грязи, которое произошло в субботу вечером, 18 мая. Напомним, автомобили столкнулись в 17.20 на пересечении Грязинской трассы и улицы Орджоникидзе.

ДТП на трассе Липецк-Грязи .vk.com/myregion48

Авария произошла прямо на светофоре. На записи видно, что водитель «Шевроле» пытался повернуть прямо перед ехавшим по прямой внедорожником. Избежать столкновения не удалось. Удар был такой силы, что легковушку развернуло в противоположную сторону.

В этом ДТП пострадали оба водителя, обоих увезли в больницу, причем одного положили на лечение. Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, причины дорожной аварии определит административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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