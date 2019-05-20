В четверг и субботу в Липецке запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-20T12:11:25+03:00

В Липецке во время проведения последних звонков запретят продавать алкоголь Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В Липецке запретят продавать алкоголь во время проведения последних звонков. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятия в школах состоятся 23 и 25 мая. Розничная продажа спиртного не допускается согласно региональному закону «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

Напомним, что 23 мая стены школ покинут 5 тыс. девятиклассников. 25 мая последний звонок прозвенит для 2,5 тыс. одиннадцатиклассников. Сразу после праздников стартует период экзаменов. У девятиклассников – с 24 мая, а у одиннадцатиклассников – с 27 мая.

В этом году «Липецкие зори» в областном центре пройдут 25 июня. По предварительной информации, выпускников ждут на пре-пати к 19.30. Через час начнется основное действие.

ИСТОЧНИК KP.RU