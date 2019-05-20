2019-05-20T12:11:25+03:00
Общество

В четверг и субботу в Липецке запретят продавать алкоголь

Ограничение связано с проведением в школах последних звонков
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке во время проведения последних звонков запретят продавать алкогольВ Липецке во время проведения последних звонков запретят продавать алкогольФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке запретят продавать алкоголь во время проведения последних звонков. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятия в школах состоятся 23 и 25 мая. Розничная продажа спиртного не допускается согласно региональному закону «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

Напомним, что 23 мая стены школ покинут 5 тыс. девятиклассников. 25 мая последний звонок прозвенит для 2,5 тыс. одиннадцатиклассников. Сразу после праздников стартует период экзаменов. У девятиклассников – с 24 мая, а у одиннадцатиклассников – с 27 мая.

В этом году «Липецкие зори» в областном центре пройдут 25 июня. По предварительной информации, выпускников ждут на пре-пати к 19.30. Через час начнется основное действие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
100 сильнейших волейболистов приедут в Липецк
В липецком мясе птицы нашли опасные для здоровья антибиотики
Момент столкновения «Нивы» и «Шевроле» под Липецком попал на видео
В Липецке женщина на внедорожнике сбила 10-летнего школьника на велосипеде
В Липецкой области пропала 16-летняя девушка
Под Липецком судимый подросток угнал «Тойоту Камри»
В Липецке «Газель» застряла под эстакадой у ТРЦ «Ривьера»
Руководитель липецкого СКР поблагодарил народного артиста Василия Ланового за истинный патриотизм
Мы подождем: липчане попросили сделать качественную реконструкцию Быханова сада
В Липецке на ЛТЗ столкнулись "Фольксваген" и "Рено"
В понедельник 20 улиц Липецка останутся без воды
В Липецке у Памятника Танкистам столкнулись ВАЗ и иномарка
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
Мужчина спас утят, бегавших по дороге в Липецке
В субботу в Липецке до +23 и без осадков
Липчанин лишился 250000 рублей, купив фальшивые монеты у незнакомцев
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
Корпус онкодиспансера в Липецке хотят открыть через 2,5 года
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
Под Липецком уничтожили 52 боеприпаса
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
В районе Кузьминских Отвержек расширяют трассу Липецк - Данков
На следующей неделе на 14 улицах Липецка отключат свет
Паровоз отвезет липчан в Волгоград