В липецком мясе птицы нашли опасные для здоровья антибиотики

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-20T12:59:58+03:00

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Сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям обратились в Арбитражный суд. В своем заявлении они просили привлечь к административной ответственности птицефабрику. Сотрудники управления заявили, что предприятие нарушает ч.1 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

Так, в ходе внеплановой проверки специалисты выявили, что в мясной продукции остались остатки лекарственных средств – кокцидиостатиков и нитрофуранов. Они негативно воздействуют на здоровье человека. Например, если регулярно употреблять пищу с кокцидиостатиками, у человека может начаться дисбактериоз, аллергия, снизиться иммунитет. Нитрофураны нарушают водно-солевый баланс организма, могут привести к сердечной недостаточности, вызывают анемию. Даже термальная обработка продуктов не разрушает эти препараты.

Судья Арбитражного суда Липецкой области решил привлечь птицефабрику к административной ответственности – 100 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU