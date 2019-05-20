100 сильнейших волейболистов приедут в Липецк

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-20T13:34:01+03:00

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В Липецк съедутся сильнейшие пляжные волейболисты страны. 6 июня в областном центре стартует первый этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования начнутся в 10 часов утра. Чемпионат будет проходить в течение 4 дней на городской набережной. Здесь соберутся около 100 лучших «пляжников» из разных регионов страны.

Нашу область представят игроки волейбольного клуба «Липецк». Финальные батлы пройдут 9 июня. Призовой фонд составляет 200 тыс. рублей – по 100 тыс. для победителей среди женских и мужских команд.

Кстати, одновременно на набережной организуют спортивный фестиваль. Липчане пообщаются с профессиональными волейболистами, а также поучаствуют в эстафетах и конкурсах. На площадке развернутся активные зоны. Гости смогут поиграть в стритбол, монофутбол, пляжный волейбол. А также заняться йогой и фехтованием.

ИСТОЧНИК KP.RU