2019-05-20T13:41:35+03:00
Происшествия

В Липецке взяли под стражу маньяка, который в чулке насиловал старушек на огородах

39-летнего извращенца проверят на вменяемость
Лия МУРАДЬЯН
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Маньяка взяли под стражуМаньяка взяли под стражуФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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В Липецке по ходатайству следствия заключили под стражу 39-летнего маньяка, который изнасиловал двух пенсионерок. Напомним, извращенец выслеживал одиноких женщин на дачных участках, надевал на голову чулок и нападал на пенсионерок. Жертвами насильника стали пенсионерки 67 и 69 лет. У одной из старушек он после изнасилования отнял 400 рублей, пригрозив ножом.

Ему вменяют 131 и 162 статьи УК – изнасилование и грабеж. Известно, что ранее мужчину приговорили к 7.54 годам также за два эпизода изнасилования. Выйдя на свободу, рецидивист снова начал нападать на пожилых женщин.

Мужчина почти сразу во всем сознался. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, следствие назначило судебную медицинскую экспертизу, которая определит степень вменяемости обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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