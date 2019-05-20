2019-05-20T13:55:24+03:00
Общество

В Липецке нашли женщину, пропавшую на красном «Киа Рио»

Липчанка жива
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке нашли пропавшую женщину на машинеВ Липецке нашли пропавшую женщину на машинеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецке нашли 47-летнюю женщину, которая 9 мая уехала из дома на красном автомобиле «Киа Рио». О местонахождении липчанки не было известно полторы недели. Как сообщили в этот понедельник, 20 мая, в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина нашлась. Жива.

Продолжаются поиски 16-летней Бельских Марии Васильевны. По информации ЛООО «Поиск пропавших детей», девушка пропала в минувшее воскресенье, 19 мая, в селе Октябрьское Усманского района. На вид ей 16-17 лет, рост 165-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, глаза серо-голубые. Несовершеннолетняя была одета в джинсовые шорты, темно-зеленую рубашку. На ногах – светлые мокасины. С собой девушка взяла разноцветный рюкзак с английскими буквами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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