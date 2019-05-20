Липчане пожаловались Игорю Артамонову на клещей
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в своем инстаграме пост. Ему поступило много жалоб от липчан на клещей. В этот понедельник, 20 мая, в областной администрации состоялось совещание по этому вопросу.
Как оказалось, к акарицидным обработкам еще даже не приступали в Добринском, Краснинском и Лев-Толстовской районах. Деньги на обработку выделяются из муниципальной казны. По паркам и скверам будут вести контроль. А при необходимости, обрабатывать территории еще раз.
- Народ недоволен, - подытожил Игорь Артамонов. – Ваша задача обеспечить административное давление на людей, которые обязаны проводить обработку. Мне предоставлять доклад каждую неделю. Глав, которые не понимают, что обработка необходима, приглашать ко мне.
Напомним, что в период с 6 по 13 мая клещи покусали 439 человек в Липецкой области. Всего к 13 мая от клещей пострадало 1 104 человека. Из них 413 - дети. На тот же период в 2018 году показатель был в разы меньше. Тогда клещи покусали 663 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU