Липчане пожаловались Игорю Артамонову на клещей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-20T14:25:45+03:00

Врио сообщил, что при необходимости, территории в Липецке и области обработают еще раз [видео]

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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в своем инстаграме пост. Ему поступило много жалоб от липчан на клещей. В этот понедельник, 20 мая, в областной администрации состоялось совещание по этому вопросу.

Как оказалось, к акарицидным обработкам еще даже не приступали в Добринском, Краснинском и Лев-Толстовской районах. Деньги на обработку выделяются из муниципальной казны. По паркам и скверам будут вести контроль. А при необходимости, обрабатывать территории еще раз.

- Народ недоволен, - подытожил Игорь Артамонов. – Ваша задача обеспечить административное давление на людей, которые обязаны проводить обработку. Мне предоставлять доклад каждую неделю. Глав, которые не понимают, что обработка необходима, приглашать ко мне.

Напомним, что в период с 6 по 13 мая клещи покусали 439 человек в Липецкой области. Всего к 13 мая от клещей пострадало 1 104 человека. Из них 413 - дети. На тот же период в 2018 году показатель был в разы меньше. Тогда клещи покусали 663 человека.

igor_artamonov48 Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов озаботился активностью клещей

ИСТОЧНИК KP.RU