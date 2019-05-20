Липчанин за день выплатил долг в 700000 рублей, чтобы выехать за границу

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-20T15:28:50+03:00

Житель Липецка сразу же нашел деньги, как только отдых оказался под угрозой срыва

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В Липецке в управлении федеральной службы судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании морального вреда в отношении 2 граждан. Липчанин так и выплатил деньги в назначенный судом срок. Тогда с мужчины решили взыскать еще и исполнительский сбор.

По информации пресс-службы управления, за должником значилось некоторое количество дорогих автомобилей. Пристав-исполнитель арестовал транспорт. Однако, липчанина это не испугало. Долг в 700 тыс. рублей остался на нем.

Взыскать эти деньги с мужчины удалось лишь тогда, когда он купил билеты за границу. Должник узнал, что за пределы страны его не выпустят. Тогда он в течение дня оплатил всю сумму. Ограничение на выезд сняли. Липчанин отправился отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU