2019-05-20T16:51:53+03:00
Происшествия

Иностранец вез из Москвы в Липецк больше полкило героина

Гражданина ближнего зарубежья поймали на трассе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Авто с героином остановили по пути в ЛипецкАвто с героином остановили по пути в ЛипецкФото: скрин с видео
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Благодаря действиям сотрудников полиции до Липецка не доехала крупная партия героина. Гражданина ближнего зарубежья, который ехал на иномарке, задержали на 111 километре трассы М-4 «Дон» сотрудники ГИБДД Московской области и полицейские.

Во время досмотра у иностранца в машине нашли 184 свертка с неким порошком и пакет с комками светлого вещества. На камеру 31-летний мужчина сказал, якобы не интересовался, что он везет.

Иностранец вез из Москвы в Липецк 600 г героина.Видео пресс-службы ГУ МВД России по Московской области

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 600 граммов. Задержанный пояснил, что забрал наркотики из тайника в Москве и перевозил с целью дальнейшей реализации в городе Липецке», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовное дело возбудили по статье 228.1 УК, за попытку сбыта больше полкило героина иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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