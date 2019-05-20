Во вторник 17 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-20T17:19:37+03:00

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 21 мая, в некоторых домах Липецка отключат воду и свет. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Морская, 29, 31, 19а, 23, 37, 7, 35, 11, 39а, 33, 15, 25, 39, 9, 1, 5, 3, 30, 17; Универсальный проезд, 9.

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат по адресам: улица Московская, 30; Депутатская, 94; Индустриальная, 10, 12, 19, 4, 6, 8; проспект Победы, 63А, 65А, 67А, 69А, 63Б. С 13.00 до 17.00 без электричества останется частный сектор: улица Пензенская, Таежная, Морская, Привокзальная, Владимирская, Южная, Краснодарская, Уступная, Байкальская, Майская, Владивостокская, Речная, санаторий «Сосновый Бор», детский сад №12, школа №37.

Также у некоторых липчан пересохнут краны. С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Студеновская, 11, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 9; переулок Александра Вилкова, 14; Гагарина, 2, 4; 9 Января, 21, 25, 25а, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 41, 43; Стаханова, 40, 42а; Хорошавина, 11а, 11б, 2, 3, 4, 6, 8, 9.

По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробную информацию можно получить по номерам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU