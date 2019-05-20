2019-05-20T17:38:12+03:00
Общество

В Липецке на городище покажут хоккейный матч Россия-Швеция

Липчан призывают взять с собой пледы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на городище покажут хоккейный матч Россия-ШвецияВ Липецке на городище покажут хоккейный матч Россия-ШвецияФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот вторник, 21 мая, всех желающих зовут на Липецкое городище. Там на большом экране проведут трансляцию хоккейного матча между сборными России и Швеции. КОманды поборются за 1 место в группе. Исход игры определит соперника в четвертьфинале. Начало в 21.15. Посмотреть матч на большом экране в центре города сможет любой желающий. Вход свободный.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, провести трансляцию игры попросили сами липчане. Организаторы призывают болельщиков взять с собой пледы, а также потеплее одеться. Вечером может быть прохладно. Синоптики обещают не выше 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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