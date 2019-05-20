В выходные из-за спортивных мероприятий изменится маршрут автобусов Липецка

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-20T18:13:21+03:00

После окончания велопробега и полумарафона транспорт вновь пойдет по привычным схемам

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В эти выходные в работу общественного транспорта в Липецке внесут изменения. Напомним, в субботу, 25 мая, в городе состоится Велопробег. Он пройдет приблизительно с 12.30 до 14.00. В этот период времени автобусы, движущиеся по маршруту «Звездный – улица Космонавтов – площадь Авиаторов – Зегеля – Ленина – Гагарина – ж/д вокзал – Терешковой, «Звездный», могут на некоторое время остановиться в пути, пока не проедут велосипедисты.

26 мая – «Липецкий полумарафон». Из-за проведения легкоатлетического забега с 7.00 до 13.00 общественный транспорт будет двигаться по измененным схемам:

Автобус №1 проследует в прямом и обратном направлении по схеме «Ж/д вокзал – улица Гагарина – далее по мaршруту». Стартует от остановки «Ж/д вокзал».

Автобусы № 2 и № 12 проедут в прямом и обратном направлениях по маршруту «Центральный рынок – Советскaя – площадь Революции – Петровский проезд – Ленинa – Студеновская – и тд». Начальная точка отпрaвления - остановка «Центральный рынок».

Автобусы № 11 и №311 – в прямом и обратном направлениях «… - Товарный проезд – улица Циолковского – Неделина – Терешковой – площадь Победы – Советская – площадь Революции – Петровский проезд – Ленина – Студеновская - ..».

Автобусы № 24, №324 проследуют в прямом и обратном направлениях по схеме «… - улица Московская – Циолковского – Неделина – Терешковой – площaдь Победы – Советская – площадь Революции – Петровский проезд – Ленина – Студеновскaя - ..».

Транспорт № 24А и №346 будет двигаться в прямом и обратном направлениях по маршруту «..- улица Космонавтов – Циолковского – Неделинa – Терешковой – площадь Победы – Советская – площадь Революции – Петровский проезд – Ленина – Студеновская - ..».

Автобусы № 17, 317 - в прямом и обрaтном нaправлениях «.. - улица Московская – Циолковского – Неделина – Терешковой – площадь Победы – Неделина – ..».

Также изменится схема движения автобусов № 22, 306, 322, 33, 35, 36, 37, 323, 323А, 40, 345, 332, 325, 343, 12, 9, 48, 300, 347, 302, 315, 352, 359. Как поедут автобусы, можно посмотреть здесь.

Кстати, с 26 мая с утра до 13.00 приостановят движение садоводческого маршрута №23 «Быханов сад – сады НЛМК».

ИСТОЧНИК KP.RU