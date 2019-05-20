Во вторник в Липецке до +25 градусов и без осадков

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-20T19:05:19+03:00

В ближайшие дни в Липецке тепло и солнечно Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В ближайшие несколько дней в Липецкой области ожидается теплая, весенняя погода. Во вторник, 21 мая, в регионе переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью от 5 до 10 градусов тепла.

В светлое время суток - 20-25 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать и составит 747 мм рт.ст.

В среду, 22 мая, в Липецке будет ясно. Лишь к вечеру небо затянет тучами. Ночью до +12 градусов. Днем в областном центре синоптики обещают около 24 градусов тепла. Ожидается без осадков. Ветер переменных направлений 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU