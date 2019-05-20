Во вторник в Липецке до +25 градусов и без осадков
В ближайшие несколько дней в Липецкой области ожидается теплая, весенняя погода. Во вторник, 21 мая, в регионе переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью от 5 до 10 градусов тепла.
В светлое время суток - 20-25 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать и составит 747 мм рт.ст.
В среду, 22 мая, в Липецке будет ясно. Лишь к вечеру небо затянет тучами. Ночью до +12 градусов. Днем в областном центре синоптики обещают около 24 градусов тепла. Ожидается без осадков. Ветер переменных направлений 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU