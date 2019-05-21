2019-05-21T09:40:54+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель "Лады" сбил 11-летнюю девочку: возбуждено уголовное дело

Несовершеннолетняя получила тяжелую сочетанную травму
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком водитель "Лады" сбил девочкуПод Липецком водитель "Лады" сбил девочкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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9 мая в больницу Данкова Липецкой области с телесными повреждениями поступила 11-летняя девочка. Медсестра приемного отделения сообщила об этом в полицию. Правоохранители провели доследственную проверку, в ходе которой выяснилось, что ребенка сбила машина. Около 4 часов вечера водитель "Лады-217030" двигался по улице Мира. Возле автозаправки он сбил девочку. Пострадавшая получила тяжелую сочетанную травму. Впоследствии ребенка госпитализировали в Областную детскую больницу Липецка. Несовершеннолетней причинен тяжкий вред здоровью.

Межрайонный прокурор потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной покуратуры. После вмешательства прокуратуры уголовное дело возбудили. Ход расследования взять на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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