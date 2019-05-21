Под Липецком уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-21T09:56:03+03:00

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В прошедший понедельник, 20 мая, под Липецком уничтожили взрывоопасный предмет. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, это был снаряд времен Великой Отечественной войны 70 мм калибра. Специалисты областного УГПСС вывезли взрывоопасный предмет на подрывную площадку №1 полигона Липецкого района, затем уничтожили его.

Спасатели напоминают, при обнаружении боеприпасов категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Это может сохранить жизнь вам и окружающим людям. Запрещено наносить удары по взрывоопасным предметам, трогать их, переносить или перекатывать на другое место. Нельзя закапывать их в землю или бросать в воду. Распиливатьть боеприпас или разводить возле него костер тоже не лучшая идея.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU