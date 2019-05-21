2019-05-21T10:45:24+03:00
Происшествия

Под Липецком погиб мотоциклист, в которого влетел большегруз

Причину аварии озвучат после расследования
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком погиб мотоциклистПод Липецком погиб мотоциклистФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 471 нарушение правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, 62 человека проигнорировали ремни безопасности. 1 088 раз водители превысили скорость. Произошло 22 аварии, в которых никто не пострадал.

Так, в минувший понедельник, 20 мая, в Липецке на площади Плеханова "Нисан" врезался в "Ладу Гранту". Предварительная версия случившегося - мужчина за рулем иномарки нарушил очередность проезда. В ДТП пострадали оба водителя, а также пассажирка "Нисана". Всех доставили в больницу. Там пострадавшим оказали помощь и отпустили.

В Елецком районе произошла трагедия. Утром на автодороге М4 "Дон" водитель "Скания" наехал на стоящий на обочине мотоцикл "Судзуки". 43-летний мотоциклист погиб. По предварительным данным, водитель большегруза не учел боковой интервал. Окончательную причину аварии озвучат после расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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