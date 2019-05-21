2019-05-21T10:44:32+03:00
Происшествия

Под Липецком после хлопка загорелся частный дом, погиб человек

Трагический пожар произошел в Ельце
Лия МУРАДЬЯН
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Причину пожара устанавливают экспертыПричину пожара устанавливают экспертыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Пожар произошел в понедельник, 20 мая, в городе Елец Липецкой области. Там на улице Рабочая загорелся частный дом. По словам очевидцев, соседи сначала увидели, как из окон дома повалил дым, а затем раздался громкий хлопок. После хлопка дом начал гореть.

После сильного хлопка начался пожар, погиб человек .Причины взрыва уточняются.

На место сразу вызвали пожарных. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание и огонь не успел перекинуться на соседние дома. После тушения пожара, в доме обнаружили тело мужчины.

Погибшего уже опознали, им оказался 54-летний хозяин жилья. Соседи считают, что пожар начался из-за баллона с газом. Истинную причину возгорания теперь устанавливают пожарные эксперты - предварительно пожар начался из-за газовоздушной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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