Под Липецком автобус столкнулся с велосипедистом: есть пострадавшие
В минувший понедельник, 20 мая, в Лебедянском районе произошло ДТП. Вечером на улице Карла Маркса 50-летняя женщина за рулем "Сузуки" врезалась в мотоцикл "Днепр". Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, 39-летний мотоциклист обратился за медицинской помощью. По предварительным данным, автоледи двигалась по второстепенной дороге перекрестку неравнозначных дорог. При повороте налево она не предоставила преимущества в движении мотоциклу.
Еще одна серьезная авария призошла в Грязинском районе. В селе Анино на улице Социалистическая столкнулись автобус "ПАЗ" под управлением 48-летнего водителя и 34-летнего велосипедиста. Предварительно, усматривается вина велосипедиста. Мужчину с различными травмами госпитализировали.
Напомним, накануне в ДТП в Елецком районе погиб мотоциклист. Большегруз наехал на стоящий на обочине мотоцикл.
ИСТОЧНИК KP.RU