2019-05-21T10:54:51+03:00
Происшествия

Под Липецком автобус столкнулся с велосипедистом: есть пострадавшие

34-летнего мужчину госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пострадал велосипедистПод Липецком пострадал велосипедистФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 20 мая, в Лебедянском районе произошло ДТП. Вечером на улице Карла Маркса 50-летняя женщина за рулем "Сузуки" врезалась в мотоцикл "Днепр". Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, 39-летний мотоциклист обратился за медицинской помощью. По предварительным данным, автоледи двигалась по второстепенной дороге перекрестку неравнозначных дорог. При повороте налево она не предоставила преимущества в движении мотоциклу.

Еще одна серьезная авария призошла в Грязинском районе. В селе Анино на улице Социалистическая столкнулись автобус "ПАЗ" под управлением 48-летнего водителя и 34-летнего велосипедиста. Предварительно, усматривается вина велосипедиста. Мужчину с различными травмами госпитализировали.

Напомним, накануне в ДТП в Елецком районе погиб мотоциклист. Большегруз наехал на стоящий на обочине мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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