Липчане жалуются, что клещи нападают даже на детских площадках

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-21T15:49:51+03:00

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Липчане снова жалуются на клещей. В соцсетях посыпались гневные посты, что клещи атакуют горожан, буквально, всюду. Даже на детских площадках. Жители Липецка не понимают, проводились ли в областном центре акарицидные обработки.

- Сидим с ребенком в песочнице, снимаю клеща с годовалого ребенка, не присосался, - написала в соцсетях липчанка Юлия. – Это же не лес, не поле, а город. Скажите, нам в скафандре гулять или до зимы дома сидеть?

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты главного смотрителя обработали городские территории от клещей. Дезинсекцию провели в лесополосах, на склонах 19 микрорайона, на территории комплекса «Каменный лог». Также от клещей обработали городские парки, пляжи НЛМК, ЛТЗ, «Сокольский» и «Центральный».

Кстати, с начала сезона и до середины мая клещи напали на 438 липчан. Из них – 145 детей. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился. В 2018 году по поводу присасывания клещей к медикам обратилось 362 человека, из них 111 детей.

В администрации напоминают о мерах безопасности, которые помогут предотвратить укус клеща. Выбираясь на природу или на дачу лучше одеться так, чтобы тело было максимально закрыто. Не лишним будет купить репеллентные и акарицидные средства. По возможности, избегать затененных мест с высокой травой. Возвратившись домой, осмотреть себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU