В Липецке на Плехановском спуске перекрыли часть дороги
В этот вторник, 21 мая, в Липецке на Плехановском спуске произошла коммунальная авария. В районе остановки «Театральная площадь» уже ведутся ремонтные работы. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на участке обнаружили утечку. Предположительно, в областном центре произошел порыв трубы.
На месте уже работают специалисты. Они ищут аварийный очаг. На время работ на Плехановском спуске частично перекрыли проезжую часть. Проехать можно только по 1 из 3 полос в сторону улицы Фрунзе.
Как только аварию ликвидируют, движение по магистрали восстановят. А пока липчанам советуют заранее продумывать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда. Энергетики приносят извинения за предоставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU