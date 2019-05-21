Под Липецком больше недели ищут мужчину

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-21T15:28:16+03:00

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В Липецкой области разыскивают мужчину. 33-летний Понаморев Валерий Александрович пропал в начале прошлой недели, 13 мая, в Ельце. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», с прошлого понедельника о местонахождении мужчины ничего не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

О том, во что был одет Валерий, не уточняется.

Просьба ко всем, кто видел Валерия Понаморева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

Волонтеры просят липчан обращать внимание на странных людей (они могут быть дезориентированы), детей без родителей, стариков.

ИСТОЧНИК KP.RU