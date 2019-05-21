Липчан ждет теплая и сухая погода до конца недели

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-21T16:24:35+03:00

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В среду, 22 мая, в Липецкой области обещают комфортную теплую погоду. По данным Росгидрометцентра, в регионе ожидается переменная облачность без дождей. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха не опустится ниже отметки в +8 градусов, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Атмосферное давление снизится до 750 мм ртутного столба.

Аналогичная теплая погода без осадков продержится почти до конца недели. А к выходным в регионе ожидается гроза. Небольшую грозу обещают в пятницу, 24 мая. В выходные будет пасмурно и дневная температура воздуха снизится до 22 градусов тепла. Но сильных ливней и гроз в субботу и воскресенье не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU