Врио губернатора поразило плачевное состояние санатория «Липецккурорт»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-21T17:49:45+03:00

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В этот вторник, 21 мая, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов посетил санаторий «Липецккурорт» и остался весьма недоволен состоянием главного городского курорта.

Территория вокруг не благоустроена, ремонта в здании не было с 70-х годов, лечебница не отвечает совеременным реалиям. Несмотря на такое состояние, по словам члена совета директоров санатория Ивана Дедяева, в прошлом году там отдохнули 5212 человек, выручка от продажи путевок составила более 126 млн. рублей.

По большей части путевки в липецкий санаторий покупают люди с заболеванием опорно-двигательной системы, пищеварения, и для реабилитации после инсульта или инфаркта. То есть спрос есть и специалисты работают хорошие, но само здание в жутком состоянии.

– Жаль, что одно из лучших мест Липецка довели до такого плачевного состояния, – заметил Игорь Артамонов. – Радует одно, что хотя бы здесь есть люди. Сегодня в санатории восстанавливают здоровье около 150 человек. Чтобы отдыхающих стало больше, нужны инвестиции. Но пока это собственность профсоюзов, искать инвесторов бессмысленно. Будем решать вопрос на федеральном уровне, разговаривать с руководством Федерации профсоюзов. Либо они оперативно не найдут инвестора и не изменят ситуацию, будем обращаться к Президенту РФ и просить перевести санаторий в другую форму собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU