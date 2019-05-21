2019-05-21T17:49:45+03:00
Общество

Врио губернатора поразило плачевное состояние санатория «Липецккурорт»

Если профсоюзы не найдут инвестора, санаторий у них заберут
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Санаторий довели до плачевного состоянияСанаторий довели до плачевного состоянияФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

В этот вторник, 21 мая, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов посетил санаторий «Липецккурорт» и остался весьма недоволен состоянием главного городского курорта.

Территория вокруг не благоустроена, ремонта в здании не было с 70-х годов, лечебница не отвечает совеременным реалиям. Несмотря на такое состояние, по словам члена совета директоров санатория Ивана Дедяева, в прошлом году там отдохнули 5212 человек, выручка от продажи путевок составила более 126 млн. рублей.

По большей части путевки в липецкий санаторий покупают люди с заболеванием опорно-двигательной системы, пищеварения, и для реабилитации после инсульта или инфаркта. То есть спрос есть и специалисты работают хорошие, но само здание в жутком состоянии.

– Жаль, что одно из лучших мест Липецка довели до такого плачевного состояния, – заметил Игорь Артамонов. – Радует одно, что хотя бы здесь есть люди. Сегодня в санатории восстанавливают здоровье около 150 человек. Чтобы отдыхающих стало больше, нужны инвестиции. Но пока это собственность профсоюзов, искать инвесторов бессмысленно. Будем решать вопрос на федеральном уровне, разговаривать с руководством Федерации профсоюзов. Либо они оперативно не найдут инвестора и не изменят ситуацию, будем обращаться к Президенту РФ и просить перевести санаторий в другую форму собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Над Липецком поднялся огромный столб дыма – горит заброшенный котеджный поселок
Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, хотят ограничить в родительских правах
Липчан ждет теплая и сухая погода до конца недели
Игорь Артамонов: «В Липецке впервые пройдет спартакиада инвалидов»
Под Липецком больше недели ищут мужчину
В Липецке на Плехановском спуске перекрыли часть дороги
У ТРЦ в Липецке иномарка сбила мотоциклиста
Липчане жалуются, что клещи нападают даже на детских площадках
Стало известно, кто поедет от Липецкой области на ПМЭФ-2019
В липецком женском монастыре замироточили иконы
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
В Липецке на все лето перекроют часть улицы Циолковского
Под Липецком автобус столкнулся с велосипедистом: есть пострадавшие