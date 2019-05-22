2019-05-22T09:26:02+03:00
Происшествия

Липецкие пенсионерки заплатили мошенникам за отдых в Абхазии 60 000 рублей

Жертвами аферистов стали две женщины 59 и 62 лет
Лия МУРАДЬЯН
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У липанок выманили деньги под предлогом отдыха в АбхазииУ липанок выманили деньги под предлогом отдыха в АбхазииФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области пенсионерки попались на уловку сезонных мошенников, которые «зарабатывают» на желании людей отдохнуть летом. Само преступление произошло 8 мая. В этот день пожилым женщинам позвонил с сотового незнакомый мужчина и предложил путевки в один из пансионатов Республики Абхазия.

Аферист пообещал хорошие условия для отдыха, но номера в пансионате нужно было бронировать сразу. Поверив на слово, женщины решили воспользоваться предложением и перевели мошеннику через банк 61 000 рублей.

Получив деньги, «менеджер» перестал выходить на связь. Позже пенсионерки узнали, что никакие номера в пансионате они не забронировали. В итоге, поняв, что стали жертвами мошенника, женщины обратились в полицию. Заявление поступило 21 мая. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, проверку по данному факту проводит отдел полиции по Усманскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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