Игорь Артамонов: «Необходимо внимательнее относиться к просьбам жителей по благоустройству»
На заседании администрации Липецкой области обсуждали формирование комфортной городской среды
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В режиме видеоконференцсвязи с районами рабочую встречу провел врио главы региона Игорь Артамонов. Вопросу благоустройства он уделил максимум внимания и времени.
«Мы обсуждаем с жителями актуальные проблемы, выделяем районам средства на их решение, люди ждут, а ситуация не улучшается, потому что деньги руководитель муниципалитета решает направить на другой объект. Это в корне неправильно», – объяснил Игорь Артамонов участникам заседания. Он добавил, что в этом году муниципальным образованиям на благоустройство выделено по 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU