В Липецке у торговцев забрали 12 кег с некачественным квасом и лимонадом

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-22T13:15:01+03:00

Незаконные точки с напитками появились на подъезде к городу

Изменить размер текста: A A

С наступлением жаркой погоды в Липецке появились точки продажи прохладительных напитков. Как и раньше, далеко не каждый такой объект работает официально. По данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, несколько незаконных точек появились на подъездах к Липецку.

Нелегальных торговцев поймали сотрудники ведомства во время рейда, который проходил во вторник, 21 мая. Всего проверяющие изъяли 12 кег с квасом и лимонадом. Сомнительный товар забрали на трассе Липецк-Усмань. Четырех продавцов квасом ждут штрафы. Все изъятые напитки отправили на хранение на склад управления.

По каждому факту возбудили административные дела по статье 6.2 Кодекса Липецкой области за продажу товаров вне установленных мест

ИСТОЧНИК KP.RU