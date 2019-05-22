2019-05-22T13:15:01+03:00
Общество

В Липецке у торговцев забрали 12 кег с некачественным квасом и лимонадом

Незаконные точки с напитками появились на подъезде к городу
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Напитки отправили на склад управленияНапитки отправили на склад управленияФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Изменить размер текста:

С наступлением жаркой погоды в Липецке появились точки продажи прохладительных напитков. Как и раньше, далеко не каждый такой объект работает официально. По данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, несколько незаконных точек появились на подъездах к Липецку.

Нелегальных торговцев поймали сотрудники ведомства во время рейда, который проходил во вторник, 21 мая. Всего проверяющие изъяли 12 кег с квасом и лимонадом. Сомнительный товар забрали на трассе Липецк-Усмань. Четырех продавцов квасом ждут штрафы. Все изъятые напитки отправили на хранение на склад управления.

По каждому факту возбудили административные дела по статье 6.2 Кодекса Липецкой области за продажу товаров вне установленных мест

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком спасли спрыгнувшего с моста мужчину
Воронежскому студенту грозит срок за секс с липецкой школьницей
В центре Липецка столкнулись 3 легковушки и фургон «Почты России»
Игорь Артамонов: «Необходимо внимательнее относиться к просьбам жителей по благоустройству»
Посмотреть хоккейный матч Россия – Швеция на экране городища пришли больше 1000 липчан
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали трое несовершеннолетних
Липецкие пенсионерки заплатили мошенникам за отдых в Абхазии 60 000 рублей
В Липецке у женщины украли из подъезда два велосипеда
Как объезжать и где переходить перекрытый проспект Победы в Липецке
Над Липецком поднялся огромный столб дыма – горит заброшенный котеджный поселок
Врио губернатора поразило плачевное состояние санатория «Липецккурорт»
Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, хотят ограничить в родительских правах
Липчан ждет теплая и сухая погода до конца недели
Игорь Артамонов: «В Липецке впервые пройдет спартакиада инвалидов»
Под Липецком больше недели ищут мужчину
В Липецке на Плехановском спуске перекрыли часть дороги
У ТРЦ в Липецке иномарка сбила мотоциклиста
Липчане жалуются, что клещи нападают даже на детских площадках
Стало известно, кто поедет от Липецкой области на ПМЭФ-2019
В липецком женском монастыре замироточили иконы
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
В Липецке на все лето перекроют часть улицы Циолковского
Под Липецком автобус столкнулся с велосипедистом: есть пострадавшие