2019-05-22T14:41:59+03:00
Происшествия

Под Липецком спасли спрыгнувшего с моста мужчину

Липчанина вытащили из воды в Данкове
Лия МУРАДЬЯН
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Утопающего вовремя достали из водыУтопающего вовремя достали из водыФото: УГПСС Липецкой области
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В Липецкой области сотрудники главного управления противопожарной спасательной службы достали из воду утопающего мужчину. ЧП случилось в минувший вторник, 21 мая, вечером в городе Данков.

В 17.00 на пульт диспетчера спасательной службы на водных объектах Данкова поступил сигнал, что с городского моста в реку спрыгнул мужчина. На место происшествия оперативно выехали спасатели.

К счастью, они успели вовремя и трагедии удалось избежать. Мужчину вытащили их воды, когда тот уже тонул. Спасатели оказали ему первую помощь и передали подоспевшей к месту бригаде «скорой».

Спасатели просят липчан соблюдать правила безопасности на воде, а в случае происшествия, сразу звонить на телефон «службы спасения» 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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