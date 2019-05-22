В четверг 6 улиц Липецка останутся без света, 22 - без воды

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-22T15:29:03+03:00

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В четверг, 23 мая, в Липецке ожидаются отключения электроэнергии и воды. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Винницкая, Задорожная, Шахтёрская, Рыбалко, Харьковская, Подсобное хозяйство.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: проспект 60 лет СССР, 41; улица Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40а, 42; Кривенкова, 3, 5, 7; бульвар Шубина, 3, 5, 7, 9, 17, 19; Стаханова, 26, 28б, 32, 34. На этот же период времени краны пересохнут у жителей частного сектора в Сселках: улица Гагарина, Кирова, Ракитная, Сокольская, Комарова, Краеведческая, 300 лет Российского Флота, Кольцова, Заповедная, Мартынова, Апраксина, Высоцкого, Цветаевой, Хрустальная, Мазурука, переулок Барковского, переулок Благодатный.

По данным пресс-службы АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по номерам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU