В 30 киосках Липецка торговали контрафактным алкоголем

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-22T15:59:05+03:00

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Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики продолжают выявлять нарушения в сфере торговли алкоголем. В том числе и в нестационарных торговых объектах. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, продавцы в киосках продолжают продавать спиртное, хотя это запрещено.

Так, в Липецке около 30 киосков торговали алкоголем в 2018-2019 годах. Нестационарные объекты, где нарушали закон, расположены в большинстве районов областного центра. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Контрафактный алкоголь изъяли.

Кстати, среди данных киосков есть и самовольно установленные. Сотрудники управления проинформировали администрацию города об их деятельности. Направлены письма об их сносе.

Напомним, что в минувший вторник, 21 мая, сотрудники ведомства ловили нелегальных торговцев. Проверяющие изъяли 12 кег с квасом и лимонадом. Продавцов ждут штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU