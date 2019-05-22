Из-за Полумарафона в воскресенье с раннего утра перекроют центр Липецка

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-22T16:47:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 26 мая, в Липецке состоится Полумарафон. Спортсмены пробегут по маршруту: площадь Соборная – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Плеханова – Гагарина – площадь Героев – Авиаторов – Космонавтов – Терешковой (до ж/д вокзала) – Терешковой (до 8 Марта) – Космонавтов – Гагарина – площадь Героев – Зегеля – площадь Плеханова – Зегеля – площадь Соборная.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, по всему маршруту Полумарафона ограничат движение. Проезд по улицам будет перекрыт с 7.00 утра до 13.00 часов. Проехать улицу Плеханова можно будет через улицу Желябова и Пролетарская в обоих направлениях. Пересечь Космонавтов – по местному проезду. Улицу Терешковой в районе железнодорожного вокзала – по местному проезду. Улицу 8 Марта на пересечении с Терешковой в обоих направлениях. Объехать улицу Гагарина на участке от Плеханова до площади Авиаторов можно будет по улицам Тельмана, Вавилова, Кротевича, Нестерова.

В Госавтоинспекции предупреждают, что в ночь с 25 на 26 мая лучше не парковать автомобили по маршруту полумарафона. Оставленный транспорт эвакуируют. Напомним, что из-за спортивных мероприятий изменится маршрут многих городских автобусов. Измененную схему движения транспорта можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU