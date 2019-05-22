2019-05-22T18:00:04+03:00
Общество

Липчане посмотрят хоккейный матч Россия-США в центре города на большом экране

На городище в Липецке вновь проведут прямую трансляцию игры
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане вновь посмотрят хоккейный матч в центре городаЛипчане вновь посмотрят хоккейный матч в центре городаФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В четверг, 23 мая, липчане вновь смогут поболеть за российских хоккеистов, собравшись в центре города. На Липецком городище в прямом эфире будут транслировать матч РоссияСША. Начало – в 17.15. Как сообщили организаторы городища в инстаграме, вопрос с туалетом и фудкортом уже решается.

Напомним, в прошедший вечер, 21 мая, более 1000 липчан собрались в центре Липецка, чтобы посмотреть матч Россия-Швеция на большом экране. О трансляции попросили сами жители областного центра. На городище царила удивительная атмосфера. А после того, как наши хоккеисты выиграли со счетом 7:4, настроение собравшихся взлетело до максимума. Кстати, после окончания матча площадка осталась чистой, за что администрация городища отдельно поблагодарила горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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