Под Липецком женщина вонзила нож в сердце своему возлюбленному

СЕГОДНЯ 18:22 2019-05-22T18:22:13+03:00

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Следственный отдел Ельца завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве сожителя – ч.1 ст.105 УК РФ.

По данным пресс-службы СКР по Липецкой области, днем 1 марта жительница Ельца вместе со своим благоверным распивали спиртные напитки. В ходе сего мероприятия возлюбленные поссорились, и мужчина ушел из квартиры. Но его спутница не растерялась. Она продолжила банкет, пригласив в гости знакомого. К вечеру сожитель вернулся. Он начал стучать в дверь, требуя его впустить. Но женщина была непреклонна. Устав от криков и грохота, обвиняемая схватила нож, открыла дверь и вонзила его прямо в сердце возлюбленного. А потом вернулась к гостю. Только спустя время женщина вышла на лестничную площадку. Увидев тело сожителя, лежащее на полу, она позвонила медикам.

В начале расследования фигурантка отрицала свою вину. Женщина хотела подставить своего гостя. Однако, доказательства говорили об обратном. Тогда обвиняемая призналась в содеянном.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Ельчанке грозит лишение свободы до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU