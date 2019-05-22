В четверг в Липецке тепло и дождливо

СЕГОДНЯ 19:32 2019-05-22T19:32:48+03:00

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В четверг, 23 мая, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Температура воздуха составит 9-14 градусов тепла. Ветер южный 5-10 м/с.

Днем в регионе возможны небольшие, местами умеренные дожди. Местами даже грозы. Столбик термометра поднимется до отметки +26 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

В пятницу, 24 мая, в Липецке переменная облачность. В темное время суток около 15 градусов выше ноля. Днем прогреется до +22 градусов. К обеду синоптики обещают дождь. Возможны грозы. Ветер северо-восточный 8-12 м/с. Атмосферное давление без изменений – 744 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU