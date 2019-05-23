Под Липецком злодей обчистил сарай 72-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-23T09:14:05+03:00

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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Так, в начале этого года из торгового зала магазина по переулку Московскому в Чаплыгине незвестный похитил продукты. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. Они задержали 22-летнего парня.

19 мая в отдел полиции Данкова обратилась 72-летняя пенсионерка. В заявлении она указала, что из сарая, расположенного возле ее дома в селе Березовка, украли имущество. Правоохранители задержали вора - неработающего 54-летнего жителя Данковского района.

В январе у несовершеннолетней липчанки украли сотовый телефон. Правоохранители установили личность подозреваемого. Ею оказалась 27-летняя жительница Липецка. Женщину задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU