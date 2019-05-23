Испуганный лось распластался на мосту в Липецке

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-23T09:50:39+03:00

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В минувшую среду, 22 мая, автомобилистов Липецка шокировал лось. В прямом смысле слова. Животное чуть не попало под колеса машин в районе Октябрьского моста. Перебегавший дорогу лось попал в объектив видеорегистратора.

Автор ролика ехал на ЛТЗ. Вдруг со стороны горки, где зимой катаются на лыжах, выскочил здоровенный лось. Он, не сбавляя темп, бежал к дороге. Оказавшись на проезжей части, лось поскользнулся. Он упал задней частью, проехав так несколько метров. Животное не собиралось останавливаться. Лось судорожно перебирал передними копытами, пытаясь встать. В таком странном положении он проскользил до противоположного края проезжей части, встал и побежал в сторону села Сырское.

По счастливой случайности, лось не попал под колеса машин. Когда он выбежал, часть дороги была пуста. Перебежчик исчез, оставив множество вопросов. Как в городе мог появиться лось? Куда он направлялся?

Испуганный лось упал, перебегая дорогу в Липецке, и чуть не попал под колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU