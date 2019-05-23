2019-05-23T10:43:44+03:00
Общество

В Липецке начали сносить незаконные киоски

Всего в городе 1200 нестационарных торговых точек
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке начали сносить киоски, которые работают без разрешения. По данным пресс-службы мэрии, в областном центра более 1200 нестационарных торговых объектов. Их руководители заключили договоры на размещение. Незаконных киосков - 84. Из них 19 - самовольно размещенные. У остальных истекли сроки аренды. Кроме того, в 30 киосках города незаконно торгуют алкоголем. Они тоже дополнят список объектов, которые ликвидируют.

Власти города также озаботились темой благоустройства. Нередко предприниматели не следят за состоянием своих объектов, устраивают рядом стихийные свалки. На некоторых бизнесменов даже штрафы не оказывают должного влияния.

К сносу киосков приступили уже минувшией ночью. Работа по ликвидации нестационарных объектов, работающих без разрешения, продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего под Липецком мужчину нашли мертвым
Под Липецком уничтожили 2 авиабомбы времен Великой Отечественной войны
20-летний водитель сбил ребенка во дворе дома в Липецке
Испуганный лось распластался на мосту в Липецке
Под Липецком злодей обчистил сарай 72-летней пенсионерки
В четверг в Липецке тепло и дождливо
Под Липецком женщина вонзила нож в сердце своему возлюбленному
Липчане посмотрят хоккейный матч Россия-США в центре города на большом экране
Экс-мэра Липецка избрали главой Тербунского района
Из-за Полумарафона в воскресенье с раннего утра перекроют центр Липецка
В торговом центре Липецка ликвидировали условный пожар
В 30 киосках Липецка торговали контрафактным алкоголем
В четверг 6 улиц Липецка останутся без света, 22 - без воды
Последствия аварии с 3 легковушками и фургоном «Почты России» попали на видео
Под Липецком спасли спрыгнувшего с моста мужчину
Воронежскому студенту грозит срок за секс с липецкой школьницей
В Липецке у торговцев забрали 12 кег с некачественным квасом и лимонадом
В центре Липецка столкнулись 3 легковушки и фургон «Почты России»