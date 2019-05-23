В Липецке начали сносить незаконные киоски

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-23T10:43:44+03:00

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В Липецке начали сносить киоски, которые работают без разрешения. По данным пресс-службы мэрии, в областном центра более 1200 нестационарных торговых объектов. Их руководители заключили договоры на размещение. Незаконных киосков - 84. Из них 19 - самовольно размещенные. У остальных истекли сроки аренды. Кроме того, в 30 киосках города незаконно торгуют алкоголем. Они тоже дополнят список объектов, которые ликвидируют.

Власти города также озаботились темой благоустройства. Нередко предприниматели не следят за состоянием своих объектов, устраивают рядом стихийные свалки. На некоторых бизнесменов даже штрафы не оказывают должного влияния.

К сносу киосков приступили уже минувшией ночью. Работа по ликвидации нестационарных объектов, работающих без разрешения, продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU