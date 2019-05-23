2019-05-23T11:59:46+03:00
Происшествия

Пропавшего под Липецком мужчину нашли мертвым

О гибели ельчанина сообщили волонтеры
Лия МУРАДЬЯН
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Поиск оконченПоиск оконченФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Крайне трагически закончились поиски пропавшего в Липецкой области 33-летнего мужчины. Валерия Пономарева искали почти две недели. Напомним, мужчина пропал 13 мая в Ельце. Его искали родные, волонтеры и сотрудники полиции – ориентировки с приметами рассылали по СМИ и распространяли в соцсетях.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сообщили, мужчину нашли погибшим и выразили соболезнования родным.

Кстати, в прошлом месяце за 30 дней апреля в отряд «Лиза Алерт» по Липецкой области поступила 21 заявка на поиск пропавших. Из них 19 человек нашли живыми и вернули домой, двоих пропавших нашли погибшими. Также среди пропавших в апреле было 10 заявок о подростках до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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