В пятницу в районах Липецка отключат свет и воду

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-23T12:23:52+03:00

Воды не будет до 20.00, электричества – до 16.00

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Коммунальщики предупреждают липчан об очередном отключении воды и света, которые запланированы на пятницу, 24 мая. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, питьевой воды не будет с 10 до 20.00 в частном секторе по улицам: Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Медицинская, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Ударников, Прудная, Поселковая, Паровозная и Техническая.

Также воды не будет в домах на улице 30 лет ВЛКСМ и на улицах частного сектора в другом районе: Герцена, Белинского, Чернышевского, Тимирязева, Флерова, 1-ая Ломоносова, 2-ая Ломоносова и 30 лет ВЛКСМ.

Воду будут подвозить по заявкам жителей отключенных улиц.

В тот же день, 24 мая, с 9 до 16.00 в другом частном секторе не будет электричества, по улицам: Нектарная, Фиалковая, Черешневая, Ивовая, Лозовая, Грушевая, Ореховая, Радужная, Знаменского, Дальняя, Онуфриева, Полунина, Басинского, Граничная и Красивая. Также свет отключат в трех садовых товариществах: Дачный-1, Дачный-2 и Металлург-3.

ИСТОЧНИК KP.RU