В Липецке и области ожидается гроза и сильные порывы ветра
Спасатели предупреждают липчан о грозе. По данным регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение этого четверга, 23 мая, в Липецке и области ожидается гроза и усиление юго-западного ветра до 17 м/с.
Также прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: обрыв сетей и линий связи, слабо укрепленных, рекламных и большепролетных конструкций, нарушение работы транспорта, увеличение количества ДТП, увеличение времени реагирования экстренных служб, случаев травматизма среди населения, нарушения жизнеобеспечения населения.
Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU