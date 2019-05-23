В Липецке и области ожидается гроза и сильные порывы ветра

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-23T14:36:24+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о грозе. По данным регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение этого четверга, 23 мая, в Липецке и области ожидается гроза и усиление юго-западного ветра до 17 м/с.

Также прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: обрыв сетей и линий связи, слабо укрепленных, рекламных и большепролетных конструкций, нарушение работы транспорта, увеличение количества ДТП, увеличение времени реагирования экстренных служб, случаев травматизма среди населения, нарушения жизнеобеспечения населения.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU