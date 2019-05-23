2019-05-23T16:34:08+03:00
Общество

Юный липчанин вышел в финал Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Проголосовать за понравившуюся работу можно на сайте МВД России
Юлия КЛЮЕВА
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Юный липчанин вышел в финал Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»Юный липчанин вышел в финал Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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МВД России проводит Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа». В финал вышли 94 человека. Победителями регионального этапа стали дети со всей страны.

В финал вышел Артем Яковлев из села Становое. Он и представляет Липецкую область на конкурсе. Артем сделал поделку из пластилина под названием «Фрагмент боя кинологов 30 июля 1941 года у села Легедзино». В регионе ее признали лучшей.

Победителя конкурса определят участники голосования. Оно уже стартовало на сайте МВД России. Каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившуюся работу. Для этого нужно перейти по ссылке. А подтвердить голос нужно с помощью аккаунта одной из социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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