2019-05-23T16:57:51+03:00
Общество

Игорь Артамонов пойдет на выборы губернатора от «Единой России»

Партия окончательно утвердит кандидата 14 июня
Лия МУРАДЬЯН
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Игорь Артамонов выбрал партиюИгорь Артамонов выбрал партиюФото: Лия МУРАДЬЯН
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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов определился партией, от которой он выступит кандидатом на предстоящих губернаторских выборах.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», Игорь Артамонов обратился с заявлением в Президиум регионального политсовета о включении его кандидатуры в список кандидатов предварительного голосования. Кроме врио в список кандидатов вошли Александр Афанасьев и депутат облсовета Марина Донских.

Утверждение списка кандидатов стало основным вопросом заседании Президиума в этот четверг, 23 мая. Несмотря на очевидную позицию, официально, кто пойдет на выборы от партии пока неизвестно – сначала пройдут встречи кандидатов с секретарями отделений партии, затем список вынесут на конференцию 14 июня, где уже окончательно утвердят кандидата.

Напомним, в этот же день в облсовете члены комиссии поддержали поправки в закон о выборах, которые исключают участие в губернаторской гонке самовыдвиженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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