Жители Липецка снова собрались вместе, чтобы поболеть за наших хоккеистов

СЕГОДНЯ 18:12 2019-05-23T18:15:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Липецкое городище снова собрало сотни жителей города, которые в эти минуты болеют за наших хоккеистов в матче Россия – США.

Липчане болеют за хоккеистов на Городище.

Напомним, во время первой прямой трансляции, 21 мая, посмотреть матч Россия – Швеция на большом экране пришли около 1000 человек. Липчане болели активно и дружно кутались в пледы, а уходя, убрали за собой мусор.

Липчане болеют за хоккеистов на городищеФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Тогда болельщики пожаловались не нехватку сидячих мест, туалетов и фудкортов. В этот раз администрация городища учла все замечания и пожелания липчан – на территорию завезли биотуалеты, а неподалеку от экрана появились зоны, где можно перекусить.

Липчане болеют за хоккеистов на городищеФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Как и в прошлый раз липчане принесли с собой раскладные стулья, коврики для ийоги и пледы. Хотя последнее пока никому не понадобилась – несмотря на дневную грозу сейчас на площадке тепло.

Липчане болеют за хоккеистов на городищеФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Поболеть за наших хоккеистов на городище пришла также и.о. мэра Евгения Уваркина. Кстати в ходе нынешней трансляции на территории теперь уже официально состоявшейся фан-зоны усилили меры безопасности – на месте дежурят сотрудники полиции с металлоискателями.

Липчане болеют за хоккеистов на городищеФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU