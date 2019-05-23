Жители Липецка снова собрались вместе, чтобы поболеть за наших хоккеистов
Липецкое городище снова собрало сотни жителей города, которые в эти минуты болеют за наших хоккеистов в матче Россия – США.
Липчане болеют за хоккеистов на Городище.
Напомним, во время первой прямой трансляции, 21 мая, посмотреть матч Россия – Швеция на большом экране пришли около 1000 человек. Липчане болели активно и дружно кутались в пледы, а уходя, убрали за собой мусор.
Фото: Юлия КЛЮЕВА
Тогда болельщики пожаловались не нехватку сидячих мест, туалетов и фудкортов. В этот раз администрация городища учла все замечания и пожелания липчан – на территорию завезли биотуалеты, а неподалеку от экрана появились зоны, где можно перекусить.
Фото: Юлия КЛЮЕВА
Как и в прошлый раз липчане принесли с собой раскладные стулья, коврики для ийоги и пледы. Хотя последнее пока никому не понадобилась – несмотря на дневную грозу сейчас на площадке тепло.
Фото: Юлия КЛЮЕВА
Поболеть за наших хоккеистов на городище пришла также и.о. мэра Евгения Уваркина. Кстати в ходе нынешней трансляции на территории теперь уже официально состоявшейся фан-зоны усилили меры безопасности – на месте дежурят сотрудники полиции с металлоискателями.
Фото: Юлия КЛЮЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU