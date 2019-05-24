Под Липецком 28 пожарных до утра тушили горящую птицефабрику

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-24T09:39:14+03:00

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Крупный пожар произошел этой ночью, с 23 на 24 июня, в селе Кузьминские Отвержки в Липецком районе. Там на улице Рудничная 1а загорелись ангары птицефабрики. Сообщение о пожаре поступило к диспетчеру МЧС в 23.00.

Пожар на птицефабрике под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место тут же направили 28 пожарных и 7 единиц техники. На момент их прибытия горел огромный металлический ангар – 200 2м производственных помещений. Пожар тушили до рассвета.

Пожар на птицефабрике под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В 23.37 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар и остановить распространение огня. Последствия возгорания ликвидировали в 2.47 утра. Огонь уничтожил производственные помещения и часть продукцию.

Пожар на птицефабрике под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, на момент пожара никого из рабочих в ангаре не было, поэтому люди не пострадали. Из-за чего начался пожар и кто виноват, сейчас выясняют эксперты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в данный момент на месте работают дознователи госпожнадзора и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, им предстоит установить причины пожара и провести необходимые процессуальные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU