Липецким школьницам платья на выпускной обойдутся дороже всех в России

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-24T11:23:18+03:00

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Популярный сервис объявлений подсчитал стоимость платья на выпускной в регионах России. По данным аналитиков, сервиса «Юла» в среднем выпускные платья в стране стоят около 4000 рублей. При этом самые дорогие наряды для выпускниц в Липецке, пишет «РИА Новости»

В Липецке платье на выпускной стоит 7.08 тысяч рублей, на втором месте Владивосток – 6.37 тыс, и замыкает тройку самых дорогих городов с платьями для выпускниц Воронеж – – 6.09 тыс рублей за наряд. Дешевле всего в стране выпускное платье в Перми – 1.68 тысяч рублей.

Также эксперты отметили, что взять выпускное платье напрокат не намного выгоднее, чем купить новое, такая услуга в среднем стоит 3.39 тысяч рублей в сутки – это всего на 9% дешевле нового наряда.

ИСТОЧНИК KP.RU