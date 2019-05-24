Авиакомпанию оштрафовали за брошенных пассажиров рейса Екатеринбург – Липецк

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-24T12:27:12+03:00

Люди ждали самолет 12 часов без еды, воды и мест для отдыха

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В Екатеринбурге оштрафовали авиакомпанию «Руслайн», которая не предоставила пассажирам задержавшегося рейса все, что необходимо по закону. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, рейс Екатеринбург – Липецк задержали 2 апреля этого года.

Пассажиры ждали самолет 12 часов. Отметим, что по закону при задержке рейса более 2 часов, авиакомпания должна обеспечить пассажиров бесплатными напитками, более 4 часов – горячим питанием каждый 6 часов, более 6 часов – гостиницей и бесплатным трансфертом до гостиницы.

Но пассажиры рейса Екатеринбург – Липецк не получили ни напитки, ни питание, ни номера в гостинице. Прокуратура выявила несколько подобных нарушений с другими пассажирами, в итоге авиакомпанию оштрафовали за некачественные услуги на 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU