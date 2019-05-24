Игорь Артамонов: «Я не боюсь идти от Единой России»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-24T12:55:57+03:00

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Врио губернатора Липецкой области прокомментировал выбор партии, от которой он пойдет на губернаторские выборы осенью. Напомним, накануне облсовете предварительно одобрили поправки в закон о выборах, где исключили возможность участия самовыдвиженцев в губернаторских выборах. После стало известно, что беспартийный Игорь Артамонов пойдет от партии «Единая Россия». Причем сам врио так и не вступил в партию.

– Я не боюсь идти от Единой России, – ответил на вопрос о выдвижении врио главы региона. – Я беспартийный и никогда в партиях не состоял. Меня направил в Липецкую область Президент. Я в его команде. Моя задача здесь – вывести регион в лидеры, вернуть доверие людей к местной власти. Мне каждый день пишут сотни людей. И я не смотрю, от какой они партии. Я им помогаю, потому что должен. Я пойду на выбора от партии, но не как член партии. Мне нравится моя беспартийность.

ИСТОЧНИК KP.RU