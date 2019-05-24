Четверых детей эвакуировали из пожара в Липецке

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-24T13:15:42+03:00

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В Липецке спаслась из пожара многодетная семья. Все случилось этим утром, 24 мая, в районе Сокола. Около 8 утра жильцы частного дома на улице Арсеньева заметили дым. 8.33 на пульт дежурного МЧС поступил согнал о пожаре.

На место тут же выехали два пожарных расчета 7 и 9 пожарных частей. На момент их прибытия дом был окутан густым едким дымом. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно успели эвакуироваться все члены семьи – четверо детей и двое взрослых.

На месте пожарные определили, что дым распространяется с чердачного помещения. К счастью, трагедии удалось избежать. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожар ликвидировали в 9.12 утра, никто из людей не пострадал. Пожар только повредил 10 м2 на чердаке дома.

ИСТОЧНИК KP.RU