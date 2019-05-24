2019-05-24T13:15:42+03:00
Происшествия

Четверых детей эвакуировали из пожара в Липецке

В частном доме в районе Сокола загорелся чердак
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Никто не пострадалНикто не пострадалФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке спаслась из пожара многодетная семья. Все случилось этим утром, 24 мая, в районе Сокола. Около 8 утра жильцы частного дома на улице Арсеньева заметили дым. 8.33 на пульт дежурного МЧС поступил согнал о пожаре.

На место тут же выехали два пожарных расчета 7 и 9 пожарных частей. На момент их прибытия дом был окутан густым едким дымом. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно успели эвакуироваться все члены семьи – четверо детей и двое взрослых.

На месте пожарные определили, что дым распространяется с чердачного помещения. К счастью, трагедии удалось избежать. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожар ликвидировали в 9.12 утра, никто из людей не пострадал. Пожар только повредил 10 м2 на чердаке дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Служба статистики: средняя зарплата в Липецкой области более 33 000 рублей
В Липецке на все лето закроют часть улиц Скороходова и Толстого
Липчане пожаловались в прокуратуру на рассыпавшийся школьный стадион
Игорь Артамонов: «Я не боюсь идти от Единой России»
Весенний сев в Липецкой области практически завершен
Авиакомпанию оштрафовали за брошенных пассажиров рейса Екатеринбург – Липецк
В Липецке водитель сбил девушку на пешеходном переходе и сбежал
Липецким школьницам платья на выпускной обойдутся дороже всех в России
В ДТП под Липецком иномарка от удара вылетела на детскую коляску
В центре Липецка воры выбили окна и обокрали сетевой магазин
Более 500 сотрудников НЛМК примут участие в Липецком полумарафоне
Под Липецком 28 пожарных до утра тушили горящую птицефабрику
Жители Липецка снова собрались вместе, чтобы поболеть за наших хоккеистов
Написал губернатору в личку - решил проблему
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
Игорь Артамонов пойдет на выборы губернатора от «Единой России»
Юный липчанин вышел в финал Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В Липецке у коллекционера нашли арсенал с холодным и огнестрельным оружием
В Липецке и области ожидается гроза и сильные порывы ветра
Липчане, выступающие против скандальной стройки, попросили уменьшить этажность высоток
Регистратор записал начало массового ДТП на площади Петра в Липецке