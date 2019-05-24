Липчане пожаловались в прокуратуру на рассыпавшийся школьный стадион

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-24T15:00:55+03:00

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На горячую линию прокуратуры, которая работает в рамках форума «Вместе ради детей», пожаловались житель Советского района Липецка. Родители рассказали о плачевном состоянии, в котором пребывает спортивная площадка школы №5.

В ходе проверки выяснилось, что относительно новую универсальную спортплощадку построили в 2012 году в рамках благотворительной программы, после объект передали на баланс города и школы. На момент проверки оборудование площадки было испорчено и не использовалось по назначению, искусственное покрытие рассыпалось и покрылось выбоинами. Также на футбольном поле не было ворот, а по всему периметру стоял сломанный забор. Да и само футбольное поле, где проходили уроки физкультуры, покрылось сорняками и выбоинами, в которых можно было сломать ногу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам проверки прокурор внес представление в адрес руководителя департамента образования. Ремонт будут контролировать.

ИСТОЧНИК KP.RU