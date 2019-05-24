2019-05-24T15:00:55+03:00
Общество

Липчане пожаловались в прокуратуру на рассыпавшийся школьный стадион

Площадка и футбольное поле покрылись выбоинами и поросли бурьяном
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Департаменту образования поручили все исправитьДепартаменту образования поручили все исправитьФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

На горячую линию прокуратуры, которая работает в рамках форума «Вместе ради детей», пожаловались житель Советского района Липецка. Родители рассказали о плачевном состоянии, в котором пребывает спортивная площадка школы №5.

В ходе проверки выяснилось, что относительно новую универсальную спортплощадку построили в 2012 году в рамках благотворительной программы, после объект передали на баланс города и школы. На момент проверки оборудование площадки было испорчено и не использовалось по назначению, искусственное покрытие рассыпалось и покрылось выбоинами. Также на футбольном поле не было ворот, а по всему периметру стоял сломанный забор. Да и само футбольное поле, где проходили уроки физкультуры, покрылось сорняками и выбоинами, в которых можно было сломать ногу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам проверки прокурор внес представление в адрес руководителя департамента образования. Ремонт будут контролировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Служба статистики: средняя зарплата в Липецкой области более 33 000 рублей
В Липецке на все лето закроют часть улиц Скороходова и Толстого
Четверых детей эвакуировали из пожара в Липецке
Игорь Артамонов: «Я не боюсь идти от Единой России»
Весенний сев в Липецкой области практически завершен
Авиакомпанию оштрафовали за брошенных пассажиров рейса Екатеринбург – Липецк
В Липецке водитель сбил девушку на пешеходном переходе и сбежал
Липецким школьницам платья на выпускной обойдутся дороже всех в России
В ДТП под Липецком иномарка от удара вылетела на детскую коляску
В центре Липецка воры выбили окна и обокрали сетевой магазин
Более 500 сотрудников НЛМК примут участие в Липецком полумарафоне
Под Липецком 28 пожарных до утра тушили горящую птицефабрику
Жители Липецка снова собрались вместе, чтобы поболеть за наших хоккеистов
Написал губернатору в личку - решил проблему
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
Игорь Артамонов пойдет на выборы губернатора от «Единой России»
Юный липчанин вышел в финал Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В Липецке у коллекционера нашли арсенал с холодным и огнестрельным оружием
В Липецке и области ожидается гроза и сильные порывы ветра
Липчане, выступающие против скандальной стройки, попросили уменьшить этажность высоток
Регистратор записал начало массового ДТП на площади Петра в Липецке