В Липецке на все лето закроют часть улиц Скороходова и Толстого

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-24T14:33:10+03:00

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Власти предупреждают липчан об очередном перекрытии улиц в городе. Напомним, что в этими выходные в Липецке закрывают на ремонт проспект Победы, а 20 и 21 мая также из-за ремонта перекрывали часть улицы Кузнечная.

На этот раз масштабные ремонтные работы будут проходить на общественной площадке за театральной площадью – на улице Скороходова и в районе улицы Толстого. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в районе дома №1 по улице Толстого и №2 по Скороходова будут ремонтировать проезжую часть и тротуары.

Работы по благоустройству начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Движение транспорта на том участке ограничат на все лето. В департаменте дорожного хозяйства приносят извинения за неудобства и просят автомобилистов заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU