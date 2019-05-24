В Липецке на все лето закроют часть улиц Скороходова и Толстого
Власти предупреждают липчан об очередном перекрытии улиц в городе. Напомним, что в этими выходные в Липецке закрывают на ремонт проспект Победы, а 20 и 21 мая также из-за ремонта перекрывали часть улицы Кузнечная.
На этот раз масштабные ремонтные работы будут проходить на общественной площадке за театральной площадью – на улице Скороходова и в районе улицы Толстого. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в районе дома №1 по улице Толстого и №2 по Скороходова будут ремонтировать проезжую часть и тротуары.
Работы по благоустройству начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Движение транспорта на том участке ограничат на все лето. В департаменте дорожного хозяйства приносят извинения за неудобства и просят автомобилистов заранее выбирать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU