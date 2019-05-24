2019-05-24T14:58:48+03:00
Экономика

Служба статистики: средняя зарплата в Липецкой области более 33 000 рублей

Реальные зарплаты липчан за год выросли на 16.5%
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке выросла средняя зарплатаВ Липецке выросла средняя зарплатаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецкстат опубликовал данные о зарплатах в регионе с января по март этого года. Согласно отчету, средняя заработная плата в Липецкой области в 2019 году составила 33043 рубля. Это на 12.6% больше, чем за первые три месяца 2018 года.

Также статистики отметили, что помимо номинальной выросла и реальная зарплата липчан. Отметим, что реальная зарплата – это та сумма, которая остается на руках за вычетом средней стоимости услуг ЖКХ, потребительской корзины и прочих обязательных трат. За 3 месяца реальная зарплата выросла на 06.1%, и на 16.5% по сравнению с началом прошлого года.

Традиционно наиболее высокие зарплаты в Липецкой области в металлургической промышленности, производстве табачных изделий, на топливном рынке, в сфере страхования, энергетики,в производстве химии и лекарств, добыче полезных ископаемых и на производственных предприятиях.

Разрыв между самой высокой и средней зарплатой в целом по области – 2 – 1.1 раза. Самая низкая зарплата, как и ранее, у производителей мебели, одежды, текстиля и кожи, в гостиничном бизнесе и общепите.

Зарплата работников сельского хозяйства в начале года была на 11% ниже средней по региону. Работники образования, здравоохранение и социальной сферы получают еще меньше – 78 и 89 % от средней областной зарплаты или на 22 и 11% ниже соответственно.

По данным на 1 мая долгов по зарплате в регионе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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